Какие меры приняты в ЕАЭС при авиаперелетах и пересечении границ

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила Методические рекомендации по профилактическим мерам при возобновлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает zakon.kz.



Как отмечается, мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 на борту воздушных судов и в аэропортах (аэровокзалах) направлены на:

предотвращение завоза коронавирусной инфекции на территории государств-членов; недопущение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19; обеспечение самозащиты экипажей и пассажиров воздушных судов от коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, лица, прибывшие из третьих стран воздушным судном, за исключением лиц, определенных законодательством государства-члена, обязаны предоставить результаты обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР клинического материала, отобранного не ранее чем за 72 часа до момента пересечения государственной границы государства-члена.

При этом по согласованному решению уполномоченных органов могут предоставляться результаты ПЦР, или сведения о проведенной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, или сведения о перенесенном заболевании не ранее чем за 180 дней до даты пересечения государственной границы государства-члена, в том числе посредством применения цифровых технологий.

С целью упрощения процедуры проверки сведений о вакцинации и перенесенном заболевании государствам-членам рекомендуется осуществлять обмен информацией из соответствующих реестров (баз данных), которые ведутся уполномоченными органами государств-членов, а также информацией о применяемых в государствах-членах вакцинах против коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в документе.

При отсутствии результатов ПЦР (в согласованных случаях - сведений о вакцинации или перенесенном заболевании) принимаются меры в соответствии с законодательством государств-членов.

Указывается, что прибывшие из третьих стран и государств-членов воздушным судном с признаками респираторной инфекции, в том числе с повышенной температурой тела (37оС и выше), независимо от наличия результатов ПЦР либо сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, госпитализируются в инфекционный стационар.

После получения результатов лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 за лицами с положительным результатом организовывается медицинское наблюдение и обеспечивается их изоляция в соответствии с законодательством государства-члена.

Рекомендуется организовать отдельные "коридоры" для прибывающих и убывающих пассажиров (обеспечить отсутствие перекрещивания потоков) либо вход в отдельный терминал прибытия при наличии дополнительного помещения. При прохождении паспортного контроля для стыковочных рейсов воздушных судов следует предусмотреть разметки социальной дистанции (не менее 1,5 метра) для пассажиров.

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Для предотвращения завоза COVID-19 на территории стран ЕАЭС воздушными судами рекомендуется:

обеспечение "входного контроля" при посадке в воздушное судно членов экипажа и пассажиров с проведением бесконтактной термометрии и обязательной изоляцией лиц с повышенной температурой тела и (или) признаками респираторной инфекции (кашлем, насморком) в специально отведенном помещении до прибытия медицинских работников;

организация мест для обработки рук антисептическими средствами (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками;

организация мест для обработки рук антисептическими средствами (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками; минимизация контактов членов экипажа воздушного судна с пассажирами;

при выявлении симптомов инфекционного заболевания у пассажира во время полета выполнение экипажем установленных процедур в соответствии с инструкцией, доведение информации до ответственных лиц аэропорта следования;

обеспечение при организации питания членов экипажа и пассажиров воздушных судов:

- предоставление питания либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо разогретым, предоставление горячих и холодных напитков в индивидуальной одноразовой посуде;

- использование одноразовой посуды и ее обезвреживание (утилизация);

- ограничение перемещения пассажиров по салону воздушного судна, за исключением посещения санитарно-гигиенического блока.



Профилактические меры в аэропортах и аэровокзалах

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции персоналу аэропорта рекомендуется:

проводить ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и т.п.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха на регулярной основе;

организовать на входе в здание аэропорта "входной контроль" с проведением бесконтактной термометрии и обязательной изоляцией лиц с повышенной температурой тела и (или) признаками респираторной инфекции (кашлем, насморком);

обеспечить соблюдение масочного режима работниками аэропортов (аэровокзалов) и пассажирами. При этом работников аэропортов следует обеспечить перчатками, моющими средствами, дезинфицирующими салфетками, антисептическими средствами для обработки рук и иными дезинфицирующими средствами. Не допускается повторное использование одноразовых масок, перчаток, а также использование влажных (промокших) масок;

организовать при входе в аэропорт места для обработки рук антисептическими средствами (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками;

для регулярной гигиены рук предусмотреть в местах общего пользования (помещениях для приема пищи, комнатах отдыха, санузлах) умывальники для мытья рук, дозаторы с жидким мылом и для обработки рук антисептическими средствами, держатели для бумажных полотенец и мусорные контейнеры;

для регулярной гигиены рук предусмотреть в местах общего пользования (помещениях для приема пищи, комнатах отдыха, санузлах) умывальники для мытья рук, дозаторы с жидким мылом и для обработки рук антисептическими средствами, держатели для бумажных полотенец и мусорные контейнеры; обеспечить нахождение работников в служебных и производственных помещениях аэропортов в количестве, необходимом для нормального функционирования объекта, с соблюдением принципа социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и ограничить доступ лиц, не связанных с деятельностью аэропорта (аэровокзала), за исключением лиц, выполняющих работу, связанную с производственными процессами (ремонт и обслуживание зданий, помещений, технологического оборудования и др.);

обеспечить нахождение пассажиров в помещениях аэропорта (аэровокзала) с соблюдением принципа социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и организовать соответствующие разметки в местах потенциального скопления пассажиров;

при организации питания работников аэропортов:

организовать централизованное питание и посещение столовой в строго определенное время по утвержденному графику; при отсутствии столовой выделить для приема пищи специальное помещение или часть помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук антисептическим средством; предусмотреть наиболее рациональные методы обслуживания, при необходимости с реализацией ланч-боксов (различные виды самообслуживания, обслуживание через торговые автоматы, обслуживание за стойкой с возможностью выбора блюда с прилавка-витрины); обеспечить нахождение работников в столовой или помещении для приема пищи в минимальном количестве с соблюдением принципа социальной дистанции (не менее 1,5 метра);

использовать одноразовую посуду, производить сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты и утилизировать ее в специально отведенном для этого месте;

при организации питания пассажиров:

при возможности максимально ограничить вход в места общественного питания;

предусмотреть наиболее рациональные методы обслуживания, при необходимости с реализацией ланч-боксов (различные виды самообслуживания, обслуживание через торговые автоматы, обслуживание за стойкой с возможностью выбора блюда с прилавка-витрины);

обеспечить нахождение людей в помещении для приема пищи в минимальном количестве с соблюдением принципа социальной дистанции (не менее 1,5 метра);

использовать одноразовую посуду, производить сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты и утилизировать ее в специально отведенном для этого месте;

использовать одноразовую посуду, производить сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты и утилизировать ее в специально отведенном для этого месте; проводить ежедневно (каждую смену) влажную уборку служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия и обработкой каждые два-четыре часа всех контактных поверхностей: ручек дверей, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев (сидений), оргтехники;

применять в помещениях бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа (по возможности);

проветривать помещения каждые два часа (по возможности);

обеспечить исправность и бесперебойную работу приточно-вытяжной вентиляции;

организовать в течение рабочего дня осмотр работников на предмет выявления признаков респираторной инфекции (повышенной температуры тела, кашля, насморка) с проведением термометрии (при отсутствии на объекте медицинского персонала организовать опрос работников на предмет выявления признаков респираторной инфекции (повышенной температуры тела, кашля, насморка) с проведением термометрии, предварительно определив лицо, ответственное за проведение такого опроса).

При выявлении лиц с повышенной температурой тела или признаками респираторной инфекции обеспечить их изоляцию в специально отведенном помещении, обеспечить наличие медицинского пункта с изолятором в здании аэропорта или обеспечить осмотр (опрос) пассажира работниками без промежуточного размещения пациента в медицинском пункте (изоляторе медицинского пункта) аэропорта.

Также рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- информировать пассажиров и работников аэропортов (аэровокзалов) о соблюдении правил личной гигиены;

- регулярно мыть руки с мылом (в течение не менее 40 секунд) и высушивать одноразовыми полотенцами. Также для обработки рук можно использовать (при наличии) антисептические средства (с содержанием спирта не менее 60 процентов);

- соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра);

- при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую затем сразу выбрасывать в контейнер для отходов, закрытый крышкой;

- избегать прикосновений к глазам, носу и рту.