Правила Нельсона Манделы могут появиться в уголовно-исполнительном законодательстве РК

20 правил Нельсона Манделы предлагают внести в уголовно-исполнительное законодательство Казахстана. Об этом на площадке Международного онлайн-форума "Пенитенциарная система в новой реальности" сообщил заместитель председателя КУИС МВД РК Мейрам Аюбаев, сообщает zakon.kz.

По его словам, несмотря на модернизацию пенитенциарной системы, практика показала необходимость проведения более детального анализа уголовно-исполнительного законодательства на предмет имплементации международных договорных норм.

В этой связи по инициативе уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой и министра внутренних дел была запущена Межведомственная рабочая группа по выработке предложений по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, в соответствие с требованиями международных стандартов.

С целью определения наличия рекомендаций Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Манделы) в национальном законодательстве Республики Казахстан, а именно в пенитенциарной системе, рабочей группой был проведен детальный анализ. По итогам анализа определен ряд рекомендаций (по 20 ПМ), по которым не учтены либо недостаточно регламентированы в уголовно-исполнительном законодательстве РК. Мейрам Аюбаев

Наряду с этим, как отметил замглавы КУИС, подготовлен и предварительно согласован с государственными органами ряд поправок, где также учтены предложения, поступившие в рамках форума 2019 года ("Открытый диалог - инструмент реформирования пенитенциарной системы").

Они предусматривают отсрочку отбывания наказания при тяжелом заболевании, немедленное исполнение постановлений судов об освобождении вследствие тяжелой болезни, обязательное уведомление прокуратуры при переводе осужденного, продление срока пребывания ребенка с матерью после достижения им трехлетнего возраста в случае ее освобождения в течение года и другие.