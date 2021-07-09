Таскал за волосы - жуткая драка супругов попала в Сеть

В Алматы дикая драка супругов попала на видео, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел 8 июля в мкр. "Думан".
В полиции города отметили, что женщина подала заявление в отношении супруга.
Ей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Решение по привлечению мужчины к ответственности будет рассмотрено после получения результатов, - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, мужчину обязали еженедельно приходить к инспектору по защите женщин от насилия для проведения профилактической беседы.
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