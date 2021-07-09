За границу со "Спутником V" - когда вернут путешествия по Европе

"Спутник V" вернет россиянам путешествия по Европе, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Взгляд", посол ЕС в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцинных препаратов.

По сути, согласовать некий единый сертификат о вакцинации, который позволит гражданам России (привившимся российскими вакцинами) и ЕС (уколовшимися западными) считаться вакцинированными на территориях друг друга, а значит, и путешествовать без проблем и ограничений в рамках границ друг друга, - отмечено в публикации.

Стоит отметить, что на данный момент это невозможно.

В ЕС одобрены четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Что же касается российских вакцин (в том числе и "Спутник V"), то официальные ведомства ЕС их за вакцины официально не считают.

Более того, как отмечено в публикации, ЕС постоянно затягивает процедуру регистрации российского "Спутника".

Подобное предложение было встречено в Москве весьма позитивно.

Это заявление посла очень примечательно и очень положительно. Что касается взаимного признания сертификатов и так далее, это то, что, конечно, нужно обсуждать. Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной - это то, что, наверное, будет неприемлемо для любого демократического общества, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.