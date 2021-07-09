Мужчина будет думать только о сексе - что нельзя надевать на свидание

Специалист из Лондона Анна Бей перечислила отталкивающую мужчин одежду - предметы гардероба, которые не следует надевать на свидание, передает zakon.kz.

Как пишет Лента.ру, по словам стилиста, в первую очередь женщинам нужно отказаться от коротких облегающих платьев и вещей с чересчур глубоким декольте. Откровенный внешний вид, как отметила Бей, создаст неправильное впечатление.

Мужчина будет думать только о сексе на протяжении всей встречи, - приводит Daily Mail слова стилиста.

Также, по ее мнению, для свидания не подходят слишком креативные образы. Мужчины, как пояснила эксперт, предпочитают более женственные и простые наряды.

Кроме того, стилист не рекомендует женщинам делать яркий макияж, а также надевать экстравагантные аксессуары.

Вы не должны выглядеть так, будто всеми силами пытаетесь впечатлить своего спутника. Анна Бей

Туфли на высокой платформе и каблуке, любая неженственная одежда, футболки или пиджаки с подплечниками, создающие эффект широких плеч, - они тоже, по мнению стилиста, входят в список отталкивающих мужчин вещей.

Также она отметила, что мужчины не любят искусственный загар.

Постарайтесь не надевать чересчур распространенные бренды, такие как Guess или Michael Kors, чтобы в будущем мужчина в качестве подарка выбрал не популярные марки, а люксовые, например, Chanel или Hermes. Анна Бей