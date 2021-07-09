МВД: Туркомпания подделывала паспорта вакцинации в Алматы

Некоторые недобросовестные граждане используют сложившуюся эпидситуацию для наживы - подделывают результаты ПЦР-тестирования и паспорта вакцинации, создавая условия для распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

С начала года органами внутренних дел зарегистрировано 30 случаев подделки результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации, а также их использования. К примеру, в Алматы выявлена туристическая компания, причастная к массовому изготовлению паспортов вакцинации (143 паспорта) при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия. Проводится досудебное расследование, в ходе обысковых мероприятий изъяты оргтехника, печати, бланочная продукция, назначены судебные экспертизы. пресс-служба МВД РК

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В ведомстве напомнили, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.

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Кроме того, как отметили в ведомстве, пытаясь приобрести ложные документы, можно стать жертвами мошенников.

При мониторинге сети Интернет МВД выявляются ложные предложения об изготовлении справок либо паспортов вакцинации с официальной регистрацией в базе данных. Органами внутренних дел уже выявлено 35 таких объявлений, их данные направлены на блокирование в уполномоченный орган. пресс-служба МВД РК

Также в ведомстве напомнили, что "в случае наличия противопоказаний для вакцинации необходимо обращаться в медицинские учреждения".