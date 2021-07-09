Итоги работы Комиссии по земельной реформе: поправки в Земельный кодекс

Эфир ПРАВМЕДИА "Итоги работы Комиссии по земельной реформе и новые поправки в Земельный кодекс: действующие проблемы, ожидания общества, нововведения, перспективы реализации этих норм".

В конце июня Президент подписал поправки по вопросам развития земельных отношений. Этому предшествовала тщательная предварительная работа Комиссии по земельной реформе.

О том, какие нормы Земельного кодекса и для чего были изменены, что в итоге улучшилось в регулировании земельного вопроса для землепользователей, рассказал член Комиссии, один из соавторов принятых поправок Бакытжан Базарбек.