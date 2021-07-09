Made in Kazakhstan. Военные начали использовать первый беспилотник

Первый военный беспилотник собственного производства поступил в ведение армии Казахстана. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Дандыбаева, ведомство активно ведет работу по развитию военной науки.

В 2017 году был впервые открыт приоритет нацбезопасности, обороны. В рамках данного приоритета мы аккредитовали свои учебные заведения как субъекты научной, научно-технической деятельности для участия в конкурсе на грантовые программы целевого финансирования. В результате соответствующих конкурсов в 2018-2020 годах наш Национальный университет обороны имени Первого Президента РК выиграл 13 проектов и три научные программы, - сказал он.

В настоящее время все эти проекты и программы реализованы.

Ярким результатом научных исследований является разработка разведывательного беспилотного летательного аппарата "Шағала", который по своим техническим характеристикам не уступает ведущим производителям беспилотной авиации других стран. Кроме того, в нашем нацуниверситете функционирует военно-научный взвод в составе 12 человек, который также принимает участие в различных научных исследованиях. В рамках 13 научных проектов и трех научных программ было получено 5 патентов на изобретение и полезные модели, 22 свидетельства об авторском праве и интеллектуальной собственности, опубликовано свыше 240 научных статей в зарубежных и отечественных изданиях, - подчеркнул представитель Минобороны.

В мае этого года сообщалось, что вблизи Нур-Султана состоялись полевые испытания разведывательного беспилотного авиационного комплекса отечественного производства "Шағала". Как отмечалось, по техническим характеристикам он не уступает иностранным аналогам, но при этом цена существенно ниже зарубежных образцов.

Оксана Скибан, Нур-Султан