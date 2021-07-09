Талибы захватили КПП на границе с Туркменистаном и Ираном

Боевики радикального движения "Талибан"* захватили города Ислам-Кала и Торгунди, граничащие с Ираном и Туркменистаном, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Фергана", оба пункта находятся в провинции Герат.

Отмечается, что через Ислам-Кала проходит основной торговый маршрут в Иран.

Все должностные лица таможни Ислам-Кала и большое число дислоцированных там сил безопасности пересекли границу с Ираном после прибытия в район талибов, - говорится в публикации.

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Под контроль боевиков также перешел пограничный город Торгунди, один из двух торговых ворот в Туркменистан (второй КПП "Акина" на афганско-туркменской границе был закрыт 5 июля после захвата прилегающих районов талибами).

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Наступление талибов активизировалось в последние недели. 21 июня они взяли под контроль основной погранпереход на границе с Таджикистаном — "Шерхан-Бандар". В начале июля сообщалось, что талибы захватили также уезд Калдар в провинции Балх на границе с Узбекистаном. В этом регионе расположен единственный пограничный переход на афганско-узбекской границе — "Хайратон" (вокруг него афганские правительственные силы создали "пояс безопасности").

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* - движение запрещено в ряде стран, в том числе РФ и Казахстане