Сбыт поддельных долларов - КНБ задержал уголовного "авторитета"

27 июня в Алматы Комитетом национальной безопасности РК пресечен сбыт поддельной иностранной валюты пособником транснационального преступного сообщества, сообщает zakon.kz.

Задержан "авторитет" уголовно-преступной среды, у которого обнаружены и изъяты 400 тыс. поддельных долларов США, предназначенных для криминального оборота в Алматы. пресс-служба КНБ РК

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 231 ("Изготовление, перемещение, хранение с целью сбыта поддельных денежных средств и ценных бумаг") УК РК. пресс-служба КНБ РК

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Преступник дал признательные показания. пресс-служба КНБ РК

Кроме того, фигуранту инкриминируется самоуправство по факту незаконного завладения автомашиной и земельным участком у предпринимателя из Актобе.

По полученным данным, задержанный поддерживает контакты с так называемыми "ворами в законе" из Кыргызстана и России. Проверяется версия о причастности фигуранта к финансированию так называемого "воровского сообщества" и намерениях использовать преступные доходы для реализации иных криминальных схем. пресс-служба КНБ РК