Какая погода будет в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 10-12 июля, рассказали в РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

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Нур-Султан

10 июля ожидаются переменная облачность, дождь, временами - сильный дождь. Гроза, град. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 19-21 градус.

11 июля - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 градусов.

12 июля - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 27-29 градусов.

Алматы

10 июля - переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 градуса.

11 июля - переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 29-31 градус.

12 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32 градуса.

Шымкент

10 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 34-36 градусов.

11 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 градуса.

12 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 31-33 градуса.

Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 июля, согласно которому в стране сохраняется неустойчивый характер погоды.

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