Грузовым поездом в Уральске мужчине отрезало ноги

По словам очевидцев, мужчина попал под поезд ночью, передает zakon.kz.

Пациент находится в реанимации Областной многопрофильной больницы в тяжелом состоянии, - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции на станции Уральск по ст. 344 ч. 1 Уголовного кодекса РК ((Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).

Проводится расследование. Другая информация по этому делу, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.