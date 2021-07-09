Влияние занятий любовью на иммунитет оценил иммунолог

Российский доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил о том, что ничего плохого в сексе в период вакцинации от коронавируса нет, передает zakon.kz.

Как отмечают "РИА Новости", ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер сказал, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие".

Конечно, энергозатратно, но все зависит от человека. Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу! Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета, - прокомментировал Жемчугов.