Стрельба с резней произошла возле детского сада во Франции, есть жертвы

Мужчина погиб, трое получили ножевые ранения и госпитализированы в результате нападения возле детского сада во французском Марселе, передает zakon.kz.

Смертельный инцидент случился вечером в одиннадцатом округе Марселя. Прибывшие по вызову полицейские увидели 18-летнего юношу, который скончался от огнестрельного ранения. Сообщается, что он был известен полиции как человек, связанный с оборотом нелегальных психоактивных веществ, - пишет lenta.ru.

Пока не ясно, был ли стрелявший тем, кто напал на прохожих с ножом.

Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивают.