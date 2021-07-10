Власти Гаити попросили США ввести войска после убийства президента

Правительство Гаити обратилось к Соединенным Штатам с просьбой ввести в страну армию для защиты ключевой инфраструктуры, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом рассказал министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер.

Он отметил, что запрос о вводе войск сделан после обещаний американского лидера Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена оказать Гаити помощь после убийства президента этой страны. Местные власти опасаются, что беспорядки могут только усугубить и без того сложную ситуацию.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству президента.