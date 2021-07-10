Популярный препарат от COVID-19 оказался бесполезным

10 июля 2021, 06:43
Фото: Reuters

Популярный препарат от коронавируса — азитромицин — оказался бесполезным в борьбе за улучшение состояния пациентов с COVID-19, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).

Как выяснили ученые, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции.

Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.


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