Как правильно готовить яйца и мясо птицы, чтобы не заразиться птичьим гриппом

По данным Всемирной организации здравоохранения, заражение людей происходит в основном при прямом контакте с инфицированными животными или по причине загрязненной окружающей среды, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

По данным ВОЗ, для человека основным фактором риска заражения вирусом птичьего гриппа является прямой или косвенный контакт с инфицированной живой или мертвой домашней птицей, а также загрязненной окружающей средой, например, рынками живой птицы. К возможным факторам риска также относятся убой и другие манипуляции с инфицированной домашней птицей, а также обработка и подготовка тушек для последующего приготовления, особенно в домашних условиях.

Как приготовить яйца и мясо птицы?

Вирус птичьего гриппа можно найти в яйцах зараженных птиц и на их внешней оболочке. По данным Всемирной организации здравоохранения, хотя больные птицы обычно перестают откладывать яйца, белок и желток в отложенных на ранних стадиях заболевания яйцах могут содержать вирусы, равно как и их скорлупа.

Правильное приготовление может инактивировать вирус, находящийся в яйцах. Пастеризация жидких яиц, применяемая в промышленности, является эффективным способом инактивировать вирус.

Надлежащий процесс приготовления яиц заключается в том, что продукт должен стать полностью твёрдым, то есть в нем не должно быть ничего жидкого, включая желто

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и ВОЗ рекомендуют готовить мясо птицы (например, курицу, утку, гусей, индейку, цесарку) равномерно при температуре 70 ° C и выше таким образом, чтобы ни одна часть не оставалась сырой и не имела красный цвет. Это один из безопасных способов инактивировать вирус.

Вы должны убедиться, что температура приготовления продукта высока и составляет не менее 70 ° C.

Большинство штаммов вируса птичьего гриппа обнаруживается в дыхательных путях или желудочно-кишечном тракте инфицированных птиц, а не в их мясе. Однако высокопатогенные штаммы, такие как H5N1, распространяются почти на все части зараженной птицы, включая ее мясо. Надлежащее приготовление птицы при температуре, равной или выше 70 ° C поможет инактивировать вирус.

Не следует есть сырые части птицы, включая кровь и яйца.

Сырое мясо следует отделять от приготовленных блюд или продуктов, готовых к употреблению, чтобы избежать их загрязнения. Не стоит использовать одни и те же разделочные доски и ножи, трогать сырые и приготовленные продукты, не помыв руки между процессами, и класть приготовленное мясо туда, где оно находилось в сыром виде.

Необходимо поддерживать чистоту посуды, тщательно мыть руки с мылом после манипуляций с сырой птицей, будь то в замороженном или размороженном виде, а также яйцами. Все поверхности и посуду, соприкасавшиеся с сырым мясом, следует вымыть и продезинфицировать.