США могут в ответ атаковать российские серверы - Байден

Президент США Джо Байден призвал своего российского коллегу по должности Владимира Путина пресекать хакерские атаки, которые, по словам Байдена, проводят "преступники, базирующиеся в России", сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В ходе телефонных переговоров с Путиным в пятницу, 9 июля, глава Белого дома подчеркнул, что готов принять меры, чтобы защищать "свой народ и свою критически важную инфраструктуру" от интернет-преступников. Беседа длилась около часа, говорится в сообщении Белого дома.

В пятницу перед вылетом в штат Дэлавер американский лидер ответил утвердительно на вопрос, возможны ли ответные атаки на российские серверы, если Вашингтон и Москва не достигнут сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Высокопоставленный сотрудник администрации президента заявил, что Вашингтон не собирается раскрывать подробности ответных мер. «Некоторые из них будут явными и видимыми, некоторые — нет. Но мы ожидаем, что они произойдут в ближайшие дни и недели», — заявил собеседник агентства.





