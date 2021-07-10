Непобежденный казахстанский боксер побил американца с 13 победами в Майами

Казахстанский боксер Николай Шваб (6-0, 3 КО) выступил на вечере бокса в Майами (США, штат Флорида), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Шваб провел бой с американцем Рондейлом Хуббертом (13-17-2, 8 КО). Этот поединок в легком весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой казахстанца решением судей.

Таким образом, Николай Шваб одержал седьмую победу на профи-ринге, а Рондейл Хубберт потерпел уже восемнадцатое поражение в профессионалах.

Добавим, что для Шваба это был второй бой в 2021 году — до этого он в мае дрался с мексиканцем Карлосом Хименесом (1-1-1, 0 КО) и победил его единогласным решением судей.



