Вернется ли инфляция в целевой коридор, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев представил прогнозные ожидания финрегулятора по инфляции на 2021 и 2022 годы. Об этом он рассказал на расширенном заседании правительства с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Досаева, в июне текущего года инфляция ускорилась до 7,9% из-за роста на 10,6% цен на продовольствие и значительного ускорения роста цен в первую очередь на овощную продукцию.

В результате учащающиеся дисбалансы на рынке продовольствия придают устойчивый характер инфляционным ожиданиям, которые в июне повысились до исторического максимума. При этом рост цен на продукты питания выделили 87% опрошенных респондентов. В связи с этим на фоне резкого роста цен главным приоритетом является обуздание продовольственной инфляции во второй половине этого года. В условиях восстановления деловой активности также возобновилось ускорение непродовольственной и сервисной компонентов инфляции, - пояснил он.

При этом глава Нацбанк озвучил прогнозные ожидания финрегулятора по инфляции.

Учитывая ускорение роста цен по итогам первого полугодия, Нацбанк ожидает, что по итогам 2021 года инфляция превысит установленные рамки и вернется в целевой коридор 4-6% во второй половине 2022 года, - заключил Досаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан