Токаев поручил Нацбанку держать в поле зрения Нацфонд

10 июля 2021, 11:57
Фото: newsroom.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал Нацбанку на одну из приоритетных задач по пополнению Национального фонда, передает корреспондент zakon.kz.

Задача Нацбанка - постоянно держать в поле зрения Нацфонд. Мы совершенно обоснованно в период пандемии использовали средства Нацфонда, а также вопросы поддержания бюджета. Но задача стратегического плана - пополнять резервы Нацфонда, тем более цены на энергоресурсы имеют тенденцию к росту, - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

По его словам, это должно быть в приоритете.

Эти и другие задачи должны быть постоянно в вашем портфеле в порядке приоритетных, - подчеркнул глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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