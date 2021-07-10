Токаеву рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса в регионах

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у акимов причинами низких темпов вакцинации в ряде регионов и какие меры принимают власти для увеличения количества привившихся, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос акиму столицы. Средний уровень вакцинации населения - 25,5%, уровень занятости коек - 76%. Какая работа проводится? - спросил Токаев.

Как рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, ситуация с коронавирусом осложнилась в связи с выявлением "индийского" штамма в июне, увеличилось количество выявляемых положительных ПЦР-тестов.

В связи с этим на МВК вместе с Минздравом приняты дополнительные меры по карантинным ограничениям. Например, общественный транспорт приостановлен по выходным, время общепита сокращено, места массового посещения, такие как кинотеатры либо другие увеселительные заведения, приостановлены. По койко-местам. На этой неделе мы открыли в связи с нагрузкой на стационары дополнительно свыше 900 коек, на сегодняшнее утро загрузка составляет 62%. У нас в резерве еще есть места. По вакцинации мы усилили работу, например, две недели назад в сутки мы проводили 1300-1500 вакцин, на сегодняшний день - 6,5-7 тысяч вакцин. Работа продолжается. Сегодня у нас от плана 43% вакцинированы. Проводится разъяснительная работа. Среди педагогов мы 85% вакцинировали, коммунальные предприятия - 88%, и эта работа продолжается, - сообщил градоначальник.

По его словам, данная работа находится на контроле.

Вообще вакцинация - серьезнейший вопрос, я в своем выступлении обязательно выскажусь на эту тему. Нам нужно выполнить задачу. Только что прозвучала цифра: давал премьер-министр - 10 млн человек должно быть вакцинировано. Но пока не везде выполняются поставленные задачи, как я понял. По ЗКО уровень вакцинации - около 20%, занятость коек составляет 50%, - обратился Президент к акиму Западно-Казахстанской области.

Как заверил аким ЗКО Гани Искалиев, темпы вакцинации в регионе заметно выросли.

По вакцинации, да, мы тоже сейчас увеличили темпы, если в июне за неделю 3100 человек вакцинировалось, то в июле - 16 тысяч. В пять раз увеличили количество вакцинированных, то есть с предприятиями, руководителями, крупными промкомпаниями, соцучреждениями - со всеми персонально работу проводим. Я думаю, план мы выполним. По койко-местам у нас инфекционные - 50%, реанимационные - 55% загруженность. Это в целях рационального использования наших ресурсов, при необходимости имеем возможность увеличить инфекционные койки на 70%, реанимационные - на 20%. То есть резерв есть, в случае необходимости они все будут задействованы, и медоборудование есть, лекарства есть, медперсонал готов, - пояснил Искалиев.

При этом глава региона добавил, что они надеются на то, что дополнительных коек не понадобится, а в целом «готовность есть».

Хорошо, продолжайте работать, - заключил Токаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан