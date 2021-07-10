Что сдерживает укрепление тенге, рассказал Досаев

По словам главы Нацбанка Ерболата Досаева, растущий спрос на иностранную валюту сдерживает укрепление тенге, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что в первом полугодии валютный рынок был достаточно стабилен, несмотря на волатильность внешних рынков. По итогам июня курс тенге укрепился на 0,9%, до 424,95 тенге за доллар США, на фоне роста цены на нефть на 8,4%.

Растущий спрос на иностранную валюту сдерживает укрепление тенге. Со второго квартала отмечается увеличение спроса за счет восстановления деловой активности, реализации отложенного спроса на импорт и дивидендных выплат иностранным инвесторам. Среднедневные объемы торгов в июне достигли 145 млн долларов США, - сказал Досаев на расширенном заседании правительства.

По его словам, растущий спрос на иностранную валюту и глобальное укрепление доллара США продолжают оказывать существенное давление на тенге.