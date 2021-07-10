По итогам первого полугодия 2021 года рост экономики РК составил 2,2% - Мамин

На расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Аскар Мамин доложил об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2021 года, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что благодаря своевременно принятым мерам в апреле 2021 года темпы роста экономики впервые с марта прошлого года вышли в положительную зону с последующем ускорением до 2,2% по итогам первого полугодия.

Реальный сектор остается ключевым драйвером роста ВВП. По итогам полугодия его рост составил 2,9%.

Несмотря на сохраняющиеся ограничения, сектор услуг вырос на 1,4% на фоне последовательного восстановления внутреннего спроса.

Смещение акцента на проактивное и таргетированное привлечение инвестиций обеспечивает высокую инвестиционную активность в недобывающих отраслях: инвестиции в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности выросли на 23,9%.

Реальные доходы населения, то есть за вычетом инфляции, в январе-мае увеличились на 1,7%.

Принимаемые меры по импортозамещению, а также продвижению экспорта на фоне стабилизации ситуации на внешних рынках позволили сохранить за первые пять месяцев т.г. положительное сальдо торгового баланса на уровне $7 млрд. Внешний товарооборот сложился на уровне $36,4 млрд. Объем экспорта составил $21,7 млрд, импорта - $14,7 млрд. При этом наблюдается рост экспорта обработанных товаров на 23,4% до $7,2 млрд, - отметил Мамин.

В условиях коронакризиса реальный сектор стал фактором устойчивости экономики и, несмотря на влияние пандемии, доказал свою конкурентоспособность.

Обеспечиваются положительные темпы роста промышленности на уровне 1,5% благодаря росту обрабатывающего сектора на 5,6%.

Обеспечен динамичный рост производства фармацевтической продукции (+ 31,1%), продукции машиностроения (+22,1%), в т.ч. автомобилестроения (+32%), производства вагонов и локомотивов (+37,5%), стройматериалов (+19,5%), одежды (+19,5%) и мебели (+19%).

В связи с сокращением добычи нефти на 5,3% в рамках исполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ наблюдается ограниченная динамика в горнодобывающей промышленности - на 3%.

Впервые с 2004 года доля обрабатывающей промышленности (13,1%) превышает долю горнодобывающей (12,5%) в структуре экономики.

Высокие показатели достигнуты в строительном секторе. По итогам полугодия рост составил 11,9%. Введено в эксплуатацию 6,6 млн кв. м жилья, что на 8,3% выше результатов аналогичного периода прошлого года.

Рост в сельском хозяйстве составил 3,2% за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 3,4%.

В первом полугодии текущего года Правительством продолжена работа по восстановлению экономики, выводу ее на положительную и устойчивую динамику роста и оказанию необходимой поддержки населению и бизнесу. Комплексное задействование всех инструментов стимулирования спроса и предложения позволило поддержать экономическую активность в условиях новой реальности, - сказал Мамин.