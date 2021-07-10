Вопросы подорожания стройматериалов подняли мажилисмены

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Амангалий Бердалин и Зульфия Сулейменова на строительной площадке социальных жилых домов в г. Алга Актюбинской области обсудили со строителями проблемные вопросы, сообщает zakon.kz.

В Дорожную карту по реализации предвыборной программы партии в Алгинском районе на 2021-2025 годы вошло строительство трех пятиэтажных 60-квартирных арендно-коммунальных жилых домов. Сейчас активно возводятся два из них. Стены первого дома начали поднимать в прошлом году.

Строительство планируется завершить в сентябре. Фундамент второго дома, сдача которого запланирована на 2023 год, залили в апреле, тем не менее работы планируется завершить к концу года - на два года раньше намеченного срока. Третий дом согласно Дорожной карте должен быть сдан в 2024 году.

Для нас важно качественное освоение денег, выделенных из государственного бюджета на возведение объектов, включенных в предвыборную программу партии. У подрядчиков есть вопросы по сметной документации, подготовленной в 2018 году, но строительство ведется в 2021 году. С весны цены на строительные материалы заметно выросли. При этом в Актюбинской области почти 90% стройматериалов местного производства. Однако, к примеру, арматура, которая завозится, подорожала почти в два раза. В Совете по региональному развитию партии Nur Otan мы поднимали этот вопрос. Представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития заверили, что в ближайшее время будет найден выход из этого положения, строителям помогут, - отметил мажилисмен Амангалий Бердалин.

А депутат Мажилиса Зульфия Сулейменова акцентировала внимание на важности строительства социального жилья для решения вопросов детей-сирот и многодетных матерей.

Строительство арендного коммунального жилья особенно актуально в контексте обсуждаемого сейчас в стенах Мажилиса законопроекта по вопросам защиты прав ребенка. В частности, предусматриваются нормы, направленные на защиту права на жилье детей-сирот и тех, кто в силу жизненных обстоятельств остался без попечения родителей. Обеспечение собственной крышей многодетных матерей также находится в приоритете. Поэтому данные новостройки имеют особую важность, - сказала Зульфия Сулейменова.