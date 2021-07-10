Правительство реализует системные меры по запуску нового инвестиционного цикла – Мамин

На расширенном заседании Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр РК Аскар Мамин доложил о высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях, что создает основу для устойчивого и качественного развития экономики через ее диверсификацию, сообщает zakon.kz.

По итогам первого полугодия 2021 года темп роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 23,9%.

Значительные темпы роста инвестиций отмечаются в строительном секторе (+158%), в обрабатывающей промышленности (+88%), в т.ч. пищевой промышленности (+7,2%), торговле (+54%), информации и связи (+51%), сельском хозяйстве (+46%), операциях с недвижимым имуществом (+17%), транспорте (+10%).

За 6 месяцев т.г. высокая инвестиционная динамика наблюдается в большинстве регионов. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, а также в г. Алматы. Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

В целом объем инвестиций в основной капитал по результатам 6 месяцев т.г. составил 5,2 трлн. тг. Объем прямых иностранных инвестиций по результатам первого квартала текущего года составил $4,4 млрд - рост на 10%.

Беспрецедентное падение в мире уровня инвестиций и усиление торговых войн обостряют глобальную конкуренцию за инвестиции и рынки. В контексте данного тренда Правительством реализуются системные меры по запуску нового инвестиционного цикла, такие как заключение инвестиционных соглашений, прямая работа с каждым держателем капитала на всех этапах цепочки добавленной стоимости, а также оперативное решение конкретных вопросов инвесторов в рамках регулярной работы Инвестиционного штаба, - сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что в текущем году перед Правительством стоят амбициозные задачи - повысить уровень инвестиций в основной капитал до 20% к ВВП, прямых иностранных инвестиций - до $19 млрд.