30 мешков с краснокнижными растениями нашли у жителей Алматинской области

Военнослужащие Карасайского управления Департамента ПС по Алматинской области задержали двух казахстанцев с краснокнижными растениями, сообщает zakon.kz.

При досмотре багажника их автомашины обнаружены 30 мешков краснокнижного растения - макротомия красящая - общим весом около 300 кг. При задержании Е. и З. оказали сопротивление и попытались скрыться, но благодаря умелым действиям пограннаряда им это не удалось. Вечером того же дня в приграничном ущелье военнослужащими этого же управления совместно с сотрудниками Государственного национального природного парка "Көлсай-Көлдері" задержаны пять граждан Казахстана, - рассказали в пресс-службе КНБ.

При досмотре автомашины обнаружено пять мешков с макротомией красящей общим весом около 150 кг.

Все нарушители и вещественные доказательства переданы в уполномоченные органы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуальных решений.

Макротомия красящая (Macrotomia euchroma (Royle) Pauls) - многолетнее травянистое растение.

Применяется в медицине, в том числе нетрадиционной, при лихорадке и черно-пурпурных высыпаниях на коже и др.

К сожалению, ареал обитания макротомии красящей невелик и постоянно сужается, поэтому растение занесено в Красную книгу Казахстана - его сбор и оборот строго регламентированы законодательством. А когда-то корни растения использовали для покраски тканей.