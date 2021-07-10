4 региона РК обеспечили положительный рост по всем показателям социально-экономического развития

На расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Аскар Мамин доложил об основных показателях социально-экономического развития регионов, сообщает zakon.kz.

Глава Правительства отметил, что по итогам полугодия в региональном разрезе по 7 экономическим показателям положительный рост отмечается в четырех регионах - г. Шымкент, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.

По 6 показателям наблюдается рост в 9 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В трех регионах зафиксирован рост по пяти показателям. В Западно-Казахстанской области - только по четырем показателям.

В целом, улучшается ситуация по торговле и транспорту. По торговле наблюдается рост во всех регионах. По транспорту в положительной зоне находятся пять регионов. Это Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская и Атырауская области, а также г. Шымкент, - сказал Мамин.