В рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" будет модернизировано 480 сел

На расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева премьер-министр РК Аскар Мамин доложил о развитии инфраструктуры жизнеобеспечения страны, сообщает zakon.kz.

Глава Правительства отметил, что дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них по республиканской сети – 5 тыс. км и 3,4 тыс. км на дорогах и улицах местной сети.

Продолжаются работы по сдаче в эксплуатацию 8 направлений автодорог. Основные направления это: Талдыкорган-Усть-Каменогорск (768 км), Караганда-Балхаш (363 км), Балхаш-Капшагай (583 км), Кандыағаш-Макат-Атырау (357 км), Мерке-Бурылбайтал (262 км).

Планируется также открыть движение по 11 направлениям автодорог: Калбатау – Майкапшагай (249 км), Балхаш-Бурылтай-Курты (230 км), Атырау-Астрахань (217 км), Ушарал-Достық (154 км), Костанай-Денисовка (114 км) и другие.

Для обеспечения качественного содержания дорог планируется ввести платность на 5,8 тыс. км реконструированных участках, которая позволит в полной мере покрыть затраты и тем самым, снизить нагрузку на республиканский бюджет.

Премьер-Министр подчеркнул, что для развития городского водоснабжения и водоотведения реализуются 95 проектов на сумму 85,2 млрд тенге. Это позволит до конца текущего года повысить обеспеченность населения услугами водоснабжения и водоотведения до 98%.

С целью обеспечения доступа сельского населения к питьевой воде реализуется 258 проектов на сумму 74 млрд тенге. До конца текущего года водоснабжением в сельской местности будет охвачено 91,8% населения.

Кроме того, осуществляется строительство и реконструкция 4 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Это позволит снизить износ сетей до 53%.

Уровень газификации будет доведен до 53,8%, что позволит обеспечить доступ к газу еще для 140 тыс. человек.

Мамин отметил, что в целях улучшения качества жизни в сельской местности, в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" в 2021 году будет модернизировано 480 сел.

Будет реализовано 1140 проектов на сумму 106 млрд тенге. Наибольшие количество проектов планируется в Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.