Мангистауская область в тройке лидеров по основным макропоказателям, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Правительства Республики Казахстан под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, где Серикбай Трумов выступил с докладом о развитии региона за шесть месяцев.

Положительная динамика наблюдается во всех сферах. Это и обрабатывающая промышленность, и инвестиции, сельское хозяйство, строительство, ввод жилья, торговля и транспортное сообщение. За минувшие полгода объем привлеченных инвестиций в Мангистау составил 256,3 млрд. тенге. На 4,6% увеличился объем производства в обрабатывающей промышленности, - говорится в сообщении пресс-службы акима Мангистауской области.

В сельхозсекторе произведено продукции на 7 млрд. тенге - это рост на 3%. Реализовано два инвестиционных проекта, птицефабрика и комбикормовый завод. В итоге удалось создать 121 рабочее место.

Аким области рассказал и о ситуации с коронавирусом. Сегодня все объекты здравоохранения региона работают в штатном режиме. В инфекционных стационарах проходят лечение 335 человек, 40 - в реанимации.

За последние 10 дней в четыре раза выросло количество вакцинированных граждан. Если в первой декаде июня прививку сделали около 4 тысяч мангистаусцев, то с начала июля вакцинировались более 15 тысяч человек. В общем в нашей области первым компонентом вакцины привиты 75 638 человек, вторым компонентом - 39 899.