Лифт упал вместе с людьми в ЖК столицы

В одном из жилых комплексов Нур-Султана упал лифт, в котором находились люди, сообщает zakon.kz.

По информации полиции, ЧП произошло в пятницу, 9 июля, в одном из жилых комплексов по проспекту Қабанбай батыра.

Установлено, что в дневное время 31-летний мужчина вместе с 16-летней племянницей поднимались на лифте, когда произошло падение и резкое торможение между этажами, - рассказали в полиции.

В результате падения лифта никто не пострадал. Жители отказались от госпитализации.

Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.