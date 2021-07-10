В Бангладеш после гибели более 50 человек при пожаре задержан глава завода

10 июля 2021, 19:19
Фото: report.az

Полиция Бангладеш задержала для допроса главу завода по производству сока в городе Нараянгандж и еще семерых его владельцев после произошедшего на предприятии в ночь на пятницу пожара, при котором погибли более 50 человек, передает zakon.kz.

Председатель Sajeeb Group Абул Хашем, управляющий директор Саджиб и еще шесть человек задержаны для допроса. В ходе расследования, проведенного полицией, пожарной службой и гражданской защитой, против владельцев предприятия выдвинуто несколько обвинений, - цитирует ТАСС главу МВД Асадуззамана Хана.

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Пожар в семиэтажном здании начался в четверг вечером. По словам главы пожарной службы, причиной возгорания могли стать сварочные работы. В результате пожара на заводе погибли по меньшей мере 53 человека.


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