Китай призвал препятствовать политизации отслеживания источника происхождения COVID-19

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал международное сообщество должно сознательно противодействовать различным политическим манипуляциям в области отслеживания источника происхождения коронавируса и проводить соответствующие исследования в разных странах и регионах по всему миру, передает zakon.kz.

Таким образом представитель китайского внешнеполитического ведомства прокомментировал попытки некоторых людей в США подтолкнуть ВОЗ к проведению второго этапа исследований по поиску источника происхождения этого опасного вируса в Китае, - пишет "Синьхуа".

Китайский дипломат подчеркнул, что отслеживание источника происхождения COVID-19 - это научный вопрос, отметив необходимость уважать науку и факты. В отчете о совместных исследованиях ВОЗ и Китая по отслеживанию истоков происхождения COVID-19, опубликованном в марте этого года, четко указано, что отслеживание источника происхождения этого вируса должно основываться на глобальной перспективе, а будущая соответствующая работа не может ограничиваться определенным регионом, а должна проводиться во многих странах и регионах мира.

Если исходить из общей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, отметил Ван Вэньбинь, то все больше становится явным, что болезнь имеет несколько источников происхождения и вспыхнула в нескольких местах. Мэр Бельвилля, города в американском штате Нью-Джерси, заявил, что он заразился COVID-19 в ноябре 2019 года. Результаты тестов также показали у него наличие антител к коронавирусу, что было более чем на два месяца раньше, чем первый подтвержденный случай заболевания, зарегистрированный в США, а также раньше, чем первый подтвержденный случай заражения, выявленный в Китае, - говорится в сообщении.

Ван Вэньбинь также заявил, что исследования показали, что по состоянию на декабрь 2019 года в пяти штатах США уже имелись доказательства заражения COVID-19. Совместное исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Вашингтонского университета также показало, что число пациентов с симптомами и заболеваниями дыхательных путей за период с конца декабря 2019 года по февраль 2020 года начало значительно увеличиваться, что указывает на распространение COVID-19 в США во внебольничных условиях еще до того, как в стране появились клиническая осведомленность и способность к обнаружению вируса.

Кроме того, в июле 2019 года в штате Висконсин в больших масштабах вспыхнула EVALI (прим. автора повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейп), и компьютерная томография легких у пациентов показывала наличие в них "нечеткой белой массы", которая была очень похожа на симптомы COVID-19, добавил он.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что подстрекание к проведению так называемого второго этапа поисков источника происхождения коронавируса в Китае является неверным путем для определения истоков его происхождения, а, напротив, ведет к стигматизации вируса, политическим манипуляциям по политизации источника его происхождения, а также подрывает глобальное сотрудничество в этой области.

Международное сообщество должно сознательно противодействовать всем видам политических манипуляций по отслеживанию источника происхождения коронавируса, проводить соответствующие исследования в различных странах и регионах, чтобы в будущем гарантировать эффективное предотвращение возможного повторного возникновения пандемии и реагирование на нее, - резюмировал он.