Водитель джипа пытался сбежать от полиции в Павлодаре

Водителю придется заплатить штраф в размере более 130 тыс. тенге, передает zakon.kz.

Полицейские батальона патрульной полиции остановили Toyota Land Cruiser. При проверке документов установлено, что у водителя нет страховки и не пройден техосмотр. При составлении протокола водитель пытался скрыться от полицейских. На их требования мужчина не реагировал. Позже он был задержан на улице Радищева, – рассказал Pavlodarnews.kz командир батальона патрульной полиции города Ренат Шарипов.

В полиции отметили, что нарушителя заметили на Малой объездной, напротив дома по улице Бекмаханова, 140.

За грубые нарушения правил дорожного движения в отношении 46-летнего водителя возбуждены административные производства по статьям 613 части 1, 230 части 2, 590 части 9 КРКоАП, наложен штраф в размере 45 МРП, или 131 265 тенге.

Внедорожник водворен на специальную штрафную стоянку.