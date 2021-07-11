Названы защищающие от "дельта-штамма" вакцины

Ученый объяснил, какие вакцины эффективны против "дельта-штамма" коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал РИА Новости.

По словам эксперта, от индийского варианта инфекции защищают мРНК- и векторные вакцины, ключевыми компонентами которых являются вирусы, матричная рибонуклеиновая кислота и белки. В число эффективных вакцин входит и российский препарат "Спутник V".

При этом Нетесов уточнил, что степень защиты меньше, чем от уханьского штамма.

Защищали от исходного варианта на 95 процентов, а сейчас защищают от "дельта-штамма" на 90 процентов, — пояснил он.