Жамбылская область занимает второе место в республике по экономическому росту

На расширенном заседании Правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева подведены итоги социально-экономического развития страны за полугодие текущего года и обозначены задачи развития экономики в постпандемический период, сообщает zakon.kz.

В этом плане Жамбылская область занимает лидирующие позиции в республике по ряду показателей. Благодаря реализации государственных программ большая часть социально-экономических показателей области выше, чем в соответствующем периоде прошлого года и выше республиканского. Кроме того, в полной мере исполнены поручения, данные Президентом.

Отметим, что за отчетный период экономический рост в регионе составил 5,4%, это второй по величине результат в республике. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились показатели в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли, связи, налоговых поступлений, заработной платы, доходов бюджета. Так, за шесть месяцев в регионе введено в эксплуатацию 288,1 тыс. кв. метров жилья, прирост составил 14,9%, на 160,8 млрд. тенге привлечены инвестиции, рост равен 12,2%.

В сельском хозяйстве также наблюдается положительная динамика. На развитие отрасли выделено 19,1 млрд. тенге субсидий, из которых 13,8 млрд. тенге уже освоены. В результате государственной поддержки объем продукции сельского хозяйства составил 77,2 млрд. тенге, рост составил 4,3%. Посевная площадь в этом году увеличилась на 47 тыс. га и достигла 768,5 тыс. га. Площадь орошаемых земель достигла 179,8 тыс. га, на 40 тыс. га внедрена водосберегающая технология.

В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание повышению благосостояния сельчан и особо отметил плодотворность пилотного проекта, реализованного в Жамбылской области.

Необходимо уделить особое внимание селу. По моему поручению в Жамбылской области реализован пилотный проект по повышению доходов сельского населения. Результат неплохой. Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось в два раза. Поголовье скота увеличилось на 24 процента. Сократилось количество безработных, получающих адресную социальную помощь, самозанятых без регистрации. Правительство должно рассмотреть возможность расширения масштабов этого проекта, - сказал Президент РК в ходе расширенного заседания Правительства.

Отметим, что в рамках пяти пилотных направлений по улучшению доходов сельских жителей, в которых приняли участие 11 сельских округов 10 районов области, освоено 9,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день погашено кредитов на сумму более 944 миллионов тенге. Участниками пилотного проекта произведено 21 тыс. тонн зерновых и кормовых культур, 11,2 тыс. тонн овощей и бахчевых, 12,5 тыс. тонн мясной и молочной продукции.

В результате создано 589 новых рабочих мест, количество безработных сократилось на 36% (с 528 до 334). Также в указанных сельских округах на 1058 человек уменьшилось количество получателей АСП, 2282 самозанятых и безработных сельчанина зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Также в текущем году в рамках государственных программ на территории области запланированы строительство и ремонт 424,8 км дорог. В результате доля местных автодорог в удовлетворительном состоянии составит от 90 до 93,3%, а улиц населенных пунктов - от 77,2 до 79,2%. Кроме того, в текущем году будет проведен водопровод еще в 12 сельских населенных пунктах, уровень охвата увеличится до 88,7%. В 20 населенных пунктах области природный газ используют 16 тыс. человек, планируется довести долю охвата до 83,8%.

После расширенного заседания правительства аким области Бердибек Сапарбаев провел специальное совещание, где дал конкретные поручения по задачам, поставленным главой государства, и призвал работать над дальнейшим развитием экономики региона.

Особое внимание глава региона уделил подготовке школ к новому учебному году, соблюдению санитарных требований и мер по обеспечению безопасности детей, основательной организации национальной переписи, самообеспечению путем налаживания производства необходимых продуктов питания, ликвидации мусора, урегулированию пастбищных вопросов и др. Сохранение темпов развития экономики - главное требование. Для этого мы должны максимально использовать возможности государственных программ. Также в этом плане очень важно усилить работу по привлечению инвестиций. Мы должны работать над тем, чтобы выращивать продукцию, которая у нас не производится. Должен быть план-проект, где строить какой цех, завод. Особенно в сфере сельского хозяйства, где нам никак не удается наладить переработку. Из-за этого мы не можем обеспечить себя собственной продукцией и, соответственно, получать прибыль, - Бердибек Сапарбаев дал конкретные поручения своим заместителям, акимам районов, городов и руководителям управлений.