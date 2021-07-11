Вулкан Этна выбросил фонтаны лавы на высоту около тысячи метров. Видео

Вулкан Этна осветил небо Италии фонтанами лавы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Юго-восточный кратер сицилийского вулкана Этна накануне выбросил столпы пепла и фонтаны лавы на высоту около тысячи метров. На видео вулкан извергает огненные искры и пепел, которые заволакивают небо черно-оранжевыми облаками дыма.
Этна считается одним из самых активных вулканов в мире. Согласно историческим сведениям и наблюдениям, он извергается более двух тысяч лет. Его высота составляет 3 329 метров.
Вулкан Этна осветил небо Италии фонтанами лавы. Просто сказать, что это красиво — значит ничего не сказать. Ведь извержение одного из самых активных вулканов в мире по-настоящему завораживает pic.twitter.com/2Isd32lJUk— Лента.ру (@lentaruofficial) July 11, 2021
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