Центральная мечеть Алматы об изнасиловании: подозреваемый – сотрудник охранного агентства

В казахстанских СМИ была опубликована информация о том, что в Алматы по подозрению в изнасиловании 18-летнего парня задержан охранник мечети. Данный инцидент прокомментировали в Центральной мечети города, сообщает zakon.kz.

Комментируя инцидент, произошедший на территории университета "Нур-Мубарак", где находится одноименная мечеть, пресс-служба Центральной мечети Алматы сообщила следующее:

"Во-первых, случай изнасилования произошел не в мечети "Нур-Мубарак". Это выявленный, проверенный факт.

Просим представителей СМИ не распространять ложную информацию о том, что преступный инцидент произошел внутри мечети.

Во-вторых, задержанный по подозрению в изнасиловании не является охранником мечети. Университет "Нур-Мубарак" и объекты, относящиеся к учебному заведению, охраняют сотрудники компании "Скимен.KZ". Подозреваемый является сотрудником компании "Скимен.KZ.

В-третьих, в связи с этим событием проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий. После полного завершения следственных действий официальные сведения будут опубликованы дополнительно.

В-четвертых, просим не распространять недостоверную информацию, касающуюся мечети".

9 июля адвокат Айман Умарова сообщила на своей странице в Facebook о том, что "в июне месяце 18-летний парень подвергся насилию охранником мечети “Нұр-Мұбарак”. Сегодня охранника задержали. Однако его могут выпустить… Охранник, со слов парня, привязал его и совершил насильственные действия сексуального характера".

Между тем адвокат признает, что задержанный является сотрудником не мечети, а охранного агентства. Так, на на вопрос одного из пользователей под ее постом: "Зачем акцентировать, что он охранник мечети?", Айман Умарова ответила: "Как писать? Он охранник чего? Это ведь факт. Такие могут быть не только в мечети, они есть везде. Никто не говорит, что он работает в мечети. Он охраняет мечеть и университет “ Нұр- Мұбарак”. Он - работник охранного агентства".

Главный имам мечети "Нур-Мубарак" Кайрат Жолдыбайулы также прокомментировал этот инцидент на своей странице в Facebook.

- В СМИ распространена информация о том, что было совершено изнасилование охранником мечети. Считаю необходимым дать пояснение по этому поводу. Во-первых, факт изнасилования еще не установлен. Во-вторых, на территории площадью шесть гектаров находятся университет "Нур-Мубарак", мечеть (одноименная. - Ред.) и общежитие, и для их охраны был заключен договор с охранным агентством "Скимен.KZ", которое имеет лицензию на такой вид деятельности, и подозреваемый является сотрудником этого агентства, а не мечети. Поэтому за все происходящее на этой территории несут ответственность охранники данного агентства".

Кайрат Жолдыбайулы просит не обвинять беспочвенно сотрудников мечети и создавать о них негативные мнения, распространяя недостоверную информацию.

Как стало известно, в Департаменте полиции Алматы заявление по данному инциденту зарегистрировано по статье 121 Уголовного кодекса Казахстана (Насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемый задержан, назначена судебно-медицинская экспертиза.