Самые веселые знаки зодиака назвали астрологи

Без смеха и позитива прожить было бы тяжело. Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака могут зарядить положительными эмоциями окружающих, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Весы

Весы обожают смешить людей, получая взамен позитивную энергию. Причем ради этого они готовы делать и более неимоверные вещи. Однако это их не смущает - главное, чтобы окружающие смеялись.

Стрелец

Представители этого знака любят рассказывать смешные истории. Однако они так умело их приукрашивают, что даже заурядная ситуация покажется сценой из комедии. В компании Стрелец будет рассказывать анекдоты до тех пор, пока аудитория буквально не упадет от смеха.

Близнецы

Близнецы обожают юмор и довольно часто подшучивают по-доброму над людьми. Как пишет flytothesky, этот знак учит окружающих смеяться над собой и замечать собственные недостатки.

Скорпион

Юмор Скорпиона на первый взгляд может показаться жестким. При этом он не судит ситуацию или людей, он лишь честно озвучивает свой взгляд на вещи. А еще представитель этого знака - самый большой поклонник черного юмора.

Дева

Девы - это короли сарказма. Все, что происходит вокруг этого знака, высмеивается и используется для того, чтобы заставить людей саркастически улыбаться и реагировать. Представителю знака безразлично, что подумают о нем. При этом подобное поведение всего лишь помогает Деве пережить неприятные ситуации с наименьшим стрессом.