Победу над COVID-19 обеспечит вакцинация 94% населения - эпидемиолог

11 июля 2021, 16:29
Фото: pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что является золотым стандартом вакцинации, передает zakon.kz.

Для того чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всем мире должен быть не менее 94% декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой. Те, кто вакцинируется, дают шанс не заболеть корью и тем лицам, которым жизненно противопоказана эта вакцинация, - приводит lenta.ru слова Горелова.

Эпидемиолог напомнил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60-70% граждан. Именно такой показатель дает возможность "более-менее безболезненно" преодолеть сезоны подъема заболеваемости инфекциями.


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