Медработника подозревают в выдаче фиктивных паспортов о вакцинации в Акмолинской области

В июне в одно из подразделений полиции поступило отношение руководителя медицинского учреждения о том, что медицинский работник в информационную систему "Вакцинация" вводил ложные сведения, передает zakon.kz.

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По данному факту начато досудебное расследование по ст. 385 УК (подделка официальных документов), - рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

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Иная информация в интересах следствия не разглашается.