Град, ветер и гроза ожидаются в ряде регионов Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 12 июля, сообщает zakon.kz.

12 июля в Акмолинской области ожидается днем дождь, на западе области сильный дождь. Местами ожидается гроза. Днем местами град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 12 июля утром и днем ожидаются гроза, град. В Нур-Султане днем 12 июля гроза, град, ветер юго-западный порывы 15-18 м/с.



Днем 12 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.



Ночью 12 июля в Атырауской области местами ожидаются гроза. Днем ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 36 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 12 июля сохраняется сильная жара 35 градусов.



12 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. г. Усть-Каменогорск: 12 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с. В Семее 12 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-18 м/с.



12 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанай 12 июля ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

12-13 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза. Ночью местами туман. Днем 12-сутки 13 июля ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

12 июля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 12 июля в Мангистауской области местами ожидается гроза. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.