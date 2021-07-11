Футболисты сборной Англии на Евро-2020 хотят отказаться от призовых 11 млн евро

Игроки английской сборной заявили, что готовы отказаться от призовых за победу в финале чемпионата Европы над командой Италии, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Надеюсь, что в историю войдет не только сама победа, но и дух, гордость от вашей игры на поле, - обратилась королева Великобритании Елизавета II к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту 10 июля.

Часть потенциального выигрыша они намерены отдать на благотворительность.

Финал чемпионата пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" ночью 12 июля.

Единственный раз в своей истории сборная Англии одерживала победу на крупном международном турнире в 1966 году. Тогда она переиграла команду Германии в финале домашнего мундиаля, - резюмируется в сообщении.