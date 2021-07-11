После смерти забитого противниками ЛГБТ оператора в Тбилиси требуют отставки премьера

В центре грузинской столицы проходит митинг протеста, акция вызвана новостью о смерти телеоператора Лексо Лашкаравы, который освещал ЛГБТ-шествие в Тбилиси и получил смертельные травмы головы, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.ru.

Руководители телекомпаний страны уже обратились к народу Грузии с призывом требовать отставки премьера Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили. Главное условие — отставки должны состояться до утра понедельника, - говорится в сообщении.

Директор телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия назвал нападение на представителей СМИ, выполнявших свой профессиональный долг, "черным понедельником" для грузинских СМИ.

"Неделя достоинства", организованная ЛГБТ-сообществом, началась в Тбилиси 1 июля. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться 5 июля, но противники секс-меньшинств перекрыли проспект Руставели и закидали журналистов палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов, среди которых был и Лашкарава.

Ниже представлено видео, предоставленное МВД Грузии с камер видеонаблюдения, на которых видны передвижения оператора телеканала в последний день перед его смертью.