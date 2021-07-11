Жителей ВКО стали чаще кусать собаки - СМИ

В целом за последние три года и за прошедший период текущего года зарегистрировано более 600 таких обращений, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Жители нашего региона стали чаще обращаться в полицию по поводу укусов собак. В 2018 году было написано 127 таких заявлений, в 2019 году - 166, в 2020 году - 233. В этом году полицейские приняли подобные документы от сотни пострадавших восточноказахстанцев, - говорится в сообщении.

Как отметили в Департаменте полиции региона, по всем фактам владельцы привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 408 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Согласно этой статье за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, повлекшее причинение ущерба здоровью или имуществу физлиц, предусмотрен штраф в размере 10 МРП (29 170 тенге).