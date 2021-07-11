Мэтт Дэймон об отказе от роли в "Аватаре": Я войду в историю

Американский актер Мэтт Дэймон, представляя новый фильм со своим участием на Каннском кинофестивале, признался, что совершил грандиозную ошибку, отказавшись от роли в "Аватаре", передает zakon.kz.

Я войду в историю. Вы никогда не встретите актера, который отказался от большей суммы, - сказал Дэймон.

По его словам, Джеймс Кэмерон предлагал ему целых 10% от прибыли картины. А она, напомним, заработала 2,8 млрд долларов, по сей день (премьера состоялась в 2009-м) оставаясь самым кассовым фильмом в истории (лишь на относительно короткий срок уступив первую строчку ленте "Мстители: Финал").

Он пояснил, что отказался от "Аватара", потому что не хотел бросать франшизу о Джейсоне Борне, и выбор был продиктован моральными, а не финансовыми соображениями. В результате Кэмерон пригласил на главную роль менее именитого Сэма Уортингтона, вряд ли, впрочем, предложив ему настолько роскошные условия.

Кстати, Дэймон также сообщил, что мог стать режиссером дважды оскароносного "Манчестера у моря", но, ознакомившись со сценарием Кеннета Лонергана (скрипт как раз принес фильму одну из статуэток), сказал, что тот должен снять ленту сам.