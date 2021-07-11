Пожар около лесхоза тушат при помощи вертолета в СКО

Огонь от сухой травы перекинулся на лес недалеко от села Имантау Айыртауского района, передает zakon.kz.

Читайте также: Дым от лесных пожаров в России накрыл две области Казахстана

11 июля 2021 г. в 12:47 на телефон "101" поступила информация о загорании сухой травы с переходом на лесопокрытую территорию КГУ "Лесное хозяйство Караултобе" (береза, сосна) в 5 км от села Имантау Айыртауского района СКО. На место возгорания были мобилизованы наземные и воздушные силы, а именно - оперативно направлены силы и средства ДЧС СКО, Арыкбалыкского и Шалкарского филиалов ГНПП "Кокшетау", ДПФ ТОО "Лобаново", КХ "Кузахмет", КХ "Дзауров", местное население (114 человек личного состава и 16 единиц техники, один вертолет), - пишет Группа по связям с общественностью ДЧС региона.

Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить дальнейшее распространение огня, угрожавшего лесным угодьям природного парка. Пожар локализован в 17:50.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительная площадь пожара - 100 га. Причина устанавливается.