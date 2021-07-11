Две легковушки влетели в ограждение газорегуляторного пункта в Актау

ДТП произошло 11 июля между микрорайонами "Шыгыс-1" и "Шыгыс-2" у банкетного зала "Алтын Ғасыр", передает zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Водитель автомобиля Kia Оptima не уступил Hyundai Solaris, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение. По инерции обе машины врезались в ограждение газорегуляторного пункта, - говорится в сообщении.

На место прибыла скорая медицинская помощь. Но, как выяснилось, никто не пострадал.

На водителя Kia Optima составлен административный протокол по статье 610 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

Сумма нанесенного ущерба неизвестна.