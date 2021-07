Видео голов финала ЕВРО-2020 Италия — Англия

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся финал чемпионата Европы-2020, в котором сборная Англии встретилась с командой Италии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

На 67-й минуте Италия уравняла цифры на табло благодаря голу Леонардо Бонуччи. В дополнительное время голов забито не было, а в серии послематчевых пенальти выиграла Италия — 3:2. Видео голов матча Италия — Англия можно посмотреть ниже.

Таким образом, сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в истории — до этого она побеждала в 1968 году. Добавим, что на пути к трофею Италия обыграла в плей-офф сборные Австрии (2:1 — в дополнительное время), Бельгии (2:1), Испании (1:1, пен. — 4:2) и, наконец, Англии (1:1, пен. — 3:2).

Este golo da Inglaterra é uma aula de contra-ataque !

Luke Shaw começa a jogada no lado esquerdo, passado 6/7 segundos a bola já está no ataque de Inglaterra e no flanco contrário !

Por fim um cruzamento milimétrico de Trippier para a finalização de primeira de Shaw ???? pic.twitter.com/TRLau74w9g