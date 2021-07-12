Литва отказала Беларуси в выдаче Тихановской

Согласно заявлению генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа, Вильнюс официально отказался выдавать экс-кандидата в президенты республики, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Генеральная прокуратура Беларуси ранее направила Литве просьбу об экстрадиции Светланы Тихановской. Запрос белорусской Генпрокуратуры в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики был направлен для привлечения Тихановской к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели, - заявил Швед.

Генпрокурор также добавил, что Беларусь "направила и направляет соответствующие документы" другим странам об экстрадиции оппозиционеров, в отношении которых власти завели дела. "Пока реакции не наблюдаем, за исключением" ситуации с Тихановской, отметил он.

При этом Швед оговорился, что есть "очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами".

Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства, - заключил генпрокурор.

Комитет государственной безопасности Беларуси в апреле включил Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны, находящихся за пределами республики, в "перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности".

До этого, 29 марта, стало известно, что генпрокуратура Беларуси возбудила против Тихановской, а также участников инициативы BYPOL, уголовное дело "о подготовке теракта".

С августа 2020 года Светлана Тихановская находится в Литве. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос Минска на выдачу, говорил, что "скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования".